  Israël
  Jérusalem
  Quartier résidentiel Grand jardin

Quartier résidentiel Grand jardin

Jérusalem, Israël
depuis
$2,66M
7
ID: 34869
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Emek Refaim, 42

À propos du complexe

MOSHAVA GUERMANIT - dans les jardins de Katmon. Appartement en rez de jardin avec un immense jardin d'environ 370 m² calme et verdoyant + une terrasse fermée de 30 m². Ascenseur. Balcon Soucca. Parking. cave

Realting.com
Aller