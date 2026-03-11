  1. Realting.com
Quartier résidentiel En plein coeur du centre ville de jerusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$830,775
;
7
ID: 34510
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Mevo HaMatmid, 6

À propos du complexe

En plein centre ville , du cote de la grande synagogues, ,a proximité de la Mamilla et du David citadelle HOTEL 7 mn a pied , dans un bel immeuble de standing avec gardien 24/24 , piscine , salle de sport et jacuzzi . Tres beau 2 pieces a vendre de 45 m2 net ( surface israélienne 52 m2 ) tres bien agencé et ensoleillé , avec vue dégagée + 1 place de parking et 1 cave . produit rare et disponible de suite .

