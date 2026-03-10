  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Un beau 4 pieces en plain centre ville recent

Quartier résidentiel Un beau 4 pieces en plain centre ville recent

Ascalon, Israël
depuis
$479,655
ID: 34853
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Neve Shalom, 16

À propos du complexe

Un beau 4 pieces centre ville

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Bat Yam, Israël
depuis
$1,22M
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$924,825
Quartier résidentiel Penthouse-villa occupant un étage entier dans le vieux nord de tel-aviv, à côté du parc yarkon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$16,30M
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces rénové proche mer, kerem hatemanim – tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,33M
Quartier résidentiel Unique ! magnifique rdj avec 245m2 d’extérieurs !
Jérusalem, Israël
depuis
$2,35M
Quartier résidentiel Avec terrasse, au centre, balcon sur la mer, bon emplacement, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, agreable, dans un immeuble neuf, neuf, mini penthouse, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$1,05M
Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Vous recherchez un projet neuf netanya Ce magnifique projet est fait pour vous Projet Ussishkine Up Town est un immeuble boutique Stratégiquement situé à  moins de 3 minutes à pied du célèbre kikar e…
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf
Netanya, Israël
depuis
$1,25M
Découvrez notre nouveau projet en prévente, commercialisé par Mardochee Khayat, votre spécialiste des projets neufs. Situé dans le prestigieux quartier de Netanya, Ramat Poleg, notre résidence offre un emplacement idéal à proximité du canyon Ir Yamim, de la magnifique plage de Poleg, des éco…
Quartier résidentiel À vendre – superbe 4 pièces en plein cœur d’ashdod – rue rogozin
Ashdod, Israël
depuis
$830,775
À VENDRE – Superbe 4 pièces en plein cœur d’Ashdod – Rue Rogozin Dans une résidence récente et prisée, découvrez ce magnifique appartement de 4 pièces idéalement situé sur la rue principale et centrale d’Ashdod. D'une superficie de 122 m² + 14 m² de terrasse, situé au 1er étage avec 4 asce…
