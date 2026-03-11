  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a &quot;ashdod park&quot;

Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"

Ashdod, Israël
depuis
$705,375
;
6
Laisser une demande
ID: 34092
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Jabotinsky, 47 by hgdwl

À propos du complexe

Nouveau programme en cours de construction a "Ashdod Park", nouveau quartier avec plus de 2700 appartements en construction ainsi que toutes les infrastructures nécessaire. Chaque appartement avec balcon, parking sous terrain et climatisation. Possibilité de payer 10% et le solde 3 mois avant la livraison, sans indexations ni interêts

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Villa indépendante a vendre a ashdod avec piscine
Ashdod, Israël
depuis
$2,51M
Quartier résidentiel Nouveau projet au cœur de talpiot jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$869,022
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonne affaire, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, neuf, permis de construire, projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$1,01M
Quartier résidentiel Unique devenir propriétaire dans l’un des quartiers les plus dynamiques et prometteurs d’ashdod avec 5%!
Ashdod, Israël
depuis
$717,915
Quartier résidentiel Au centre
Jérusalem, Israël
depuis
$548,625
Vous regardez
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Ashdod, Israël
depuis
$705,375
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Programme neuf! 15/85 sans indexation
Quartier résidentiel Programme neuf! 15/85 sans indexation
Quartier résidentiel Programme neuf! 15/85 sans indexation
Quartier résidentiel Programme neuf! 15/85 sans indexation
Quartier résidentiel Programme neuf! 15/85 sans indexation
Afficher tout Quartier résidentiel Programme neuf! 15/85 sans indexation
Quartier résidentiel Programme neuf! 15/85 sans indexation
Netivot, Israël
depuis
$395,010
programme neuf dans le nouveau quartier de netivot conditions de paiement sans precedent 3 ans de construction snas indexation
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Quartier résidentiel Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Quartier résidentiel Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Quartier résidentiel Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Quartier résidentiel Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Quartier résidentiel Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,25M
Nouvelle vente exclusive ! Un mini-penthouse unique et rare pour les passionnés de style Situé au 49, rue Yehuda HaMaccabi Dans un immeuble neuf construit par Metropolis ! Appartement 3 pièces de 74 m² habitables + 31 m² de balcon. Un logement magnifique et spacieux. Au 6e étage ! Une chambr…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Jérusalem, Israël
depuis
$1,07M
Projet neuf Kiryat Hayovel Jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2 Nouveau projet a Kiryat Hayovel, compose de 2 immeubles de 20 étages et 2 de 9 étages livrable Déc 2026 Les espaces publics existant seront développés et réaménagés en espaces verts avec de nouveaux et larges trottoirs, Un nouveau …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller