Quartier résidentiel 3 pièces neuf promoteur mekor haim

Jérusalem, Israël
depuis
$893,475
;
7
ID: 34518
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Dans le quartier recherché de Mekor Haim, à proximité immédiate de la promenade du Parc HaMesila qui mène directement à la Moshava Germanit , à quelques minutes du centre commercial Hadar et des supermarchés de Talpiot — tout est à portée de main ! Dans un nouvel immeuble boutique construit par un promoteur de qualité, Neta Lifshitz, avec un beau lobby et des ascenseurs de Shabbat. Appartement neuf de 3 pièces, 71 m² plus une agréable terrasse entièrement adaptée pour la soukka ! Cuisine séparée, salle de bain et buanderie, pièce sécurisée (Mamad) et chambre principale. Spécifications techniques très riches : système de chauffage au sol et climatisation centrale. L’appartement dispose d’un parking privé souterrain et d’une grande cave privée située à côté de l’ascenseur. Actuellement, une nouvelle ligne de tramway est en construction à quelques minutes de l’immeuble, elle reliera directement au centre-ville et plus encore.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Complexes similaires
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Bat Yam, Israël
depuis
$1,29M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Ramat Gan, Israël
depuis
$1,00M
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Bet Shemesh, Israël
depuis
$1,57M
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Bat Yam, Israël
depuis
$1,33M
Quartier résidentiel Neuf
Ashdod, Israël
depuis
$592,515
Autres complexes
Netanya, Israël
depuis
$1,13M
Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Projet Dizengoff 43 est un immeuble boutique Stratégiquement situé à  2 minutes à pied du célèbre kikar et 6 minute à pied de la plage Venez vivre au pied du Kikar et de tout ces commerces Caractéri…
Agence
Immobilier.co.il
Ascalon, Israël
depuis
$815,100
a Agamim, penthouse 5 pieces de 130 m2 habitable + 70 m2 de terrasse. petit immeuble avec 2 proprios par pallier. apenthouse tres investi, pergola de 60 m2 entierement electrique. cave et 2 parkings. tres belle affaire
Agence
Immobilier.co.il
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,02M
* Charmant petit 2 pièces * 40m² avec mamad * Immeuble moderne et bien entretenu * Parking souterrain * Proche plage et Marina de Tel Aviv
Agence
Immobilier.co.il
