Quartier résidentiel 3 pièces neuf promoteur mekor haim

Dans le quartier recherché de Mekor Haim, à proximité immédiate de la promenade du Parc HaMesila qui mène directement à la Moshava Germanit , à quelques minutes du centre commercial Hadar et des supermarchés de Talpiot — tout est à portée de main !
Dans un nouvel immeuble boutique construit par un promoteur de qualité, Neta Lifshitz, avec un beau lobby et des ascenseurs de Shabbat.
Appartement neuf de 3 pièces, 71 m² plus une agréable terrasse entièrement adaptée pour la soukka !
Cuisine séparée, salle de bain et buanderie, pièce sécurisée (Mamad) et chambre principale.
Spécifications techniques très riches : système de chauffage au sol et climatisation centrale.
L’appartement dispose d’un parking privé souterrain et d’une grande cave privée située à côté de l’ascenseur.
Actuellement, une nouvelle ligne de tramway est en construction à quelques minutes de l’immeuble, elle reliera directement au centre-ville et plus encore.
Jérusalem, Israël
