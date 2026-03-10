Quartier résidentiel Appartements a vendre a tel aviv

  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  Appartements a vendre a tel aviv

Tel-Aviv, Israël
$1,25M
3
ID: 34825
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Magnifiques appartements neufs, de 5 pieces 127 m2 . . Ascenseurs . Terrasse de 12 m2. . Vue dégagée . Parking privé. . Climatisation A 10 mn à pied du tramway.

Localisation sur la carte

Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

