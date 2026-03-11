  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama

Quartier résidentiel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,41M
ID: 34370
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yehoshua Bin Nun, 46

À propos du complexe

Nouveauté à vendre en exclusivité ! Situé au 46, rue Yehoshua Ben Nun À proximité du prestigieux complexe de Bâle Dans un immeuble en cours de rénovation (Tama 1) Actuellement propriété du groupe Ohana. Un magnifique appartement de 2 pièces de 66 m² sera disponible (3 pièces possibles) Au 1er étage Orientation : Ouest et Sud Parking dans une installation robotisée

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Belle maison en centre ville. piscine
Raanana, Israël
depuis
$4,36M
Quartier résidentiel Maison arabe
Jérusalem, Israël
depuis
$15,68M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Netanya, Israël
depuis
$931,095
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, luxueux, projet de qualité
Raanana, Israël
depuis
$1,18M
Quartier résidentiel À vendre – duplex penthouse 3 piÈces À florentin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,26M
Autres complexes
Quartier résidentiel Beau potentiel au centre de nahariya
Quartier résidentiel Beau potentiel au centre de nahariya
Quartier résidentiel Beau potentiel au centre de nahariya
Quartier résidentiel Beau potentiel au centre de nahariya
Quartier résidentiel Beau potentiel au centre de nahariya
Afficher tout Quartier résidentiel Beau potentiel au centre de nahariya
Quartier résidentiel Beau potentiel au centre de nahariya
Nahariya, Israël
depuis
$395,010
Appartement 4 pieces rue Hertzl En tres bon etat, spacieux et lumineux Beau potentiel
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Tres rare en centre ville de raanana. piscinable
Quartier résidentiel Tres rare en centre ville de raanana. piscinable
Quartier résidentiel Tres rare en centre ville de raanana. piscinable
Quartier résidentiel Tres rare en centre ville de raanana. piscinable
Quartier résidentiel Tres rare en centre ville de raanana. piscinable
Afficher tout Quartier résidentiel Tres rare en centre ville de raanana. piscinable
Quartier résidentiel Tres rare en centre ville de raanana. piscinable
Raanana, Israël
depuis
$2,31M
Jolie cottage.7 pieces. 3 salles de bain. 4 toilettes. Jardin . On peut y construire une piscine. Dans une impasse . tres calme . Proche College hasharon et Lycee Ostrovsky
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Un duplex de 3 pièces somptueux en bord de mer avec votre piscine privée !
Quartier résidentiel Un duplex de 3 pièces somptueux en bord de mer avec votre piscine privée !
Quartier résidentiel Un duplex de 3 pièces somptueux en bord de mer avec votre piscine privée !
Quartier résidentiel Un duplex de 3 pièces somptueux en bord de mer avec votre piscine privée !
Quartier résidentiel Un duplex de 3 pièces somptueux en bord de mer avec votre piscine privée !
Afficher tout Quartier résidentiel Un duplex de 3 pièces somptueux en bord de mer avec votre piscine privée !
Quartier résidentiel Un duplex de 3 pièces somptueux en bord de mer avec votre piscine privée !
Hadera, Israël
depuis
$1,18M
BZH RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui vous présente en exclusivité, dans la catégorie « COLLECTION » un appartement unique, à pied à côté de la mer ! Caractéristiques : - Un duplex de 70 m² de 3 pièces haut-de-gamme avec de beaux matériaux, - Une pièce à vivre lumineuse avec accès sur un…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
