  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netanya
  4. Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf

Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf

Netanya, Israël
depuis
$1,25M
;
5
Laisser une demande
ID: 34256
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya

À propos du complexe

Découvrez notre nouveau projet en prévente, commercialisé par Mardochee Khayat, votre spécialiste des projets neufs. Situé dans le prestigieux quartier de Netanya, Ramat Poleg, notre résidence offre un emplacement idéal à proximité du canyon Ir Yamim, de la magnifique plage de Poleg, des écoles renommées et de la grande synagogue de Poleg . Ce projet immobilier exclusif combine qualité de construction, design moderne et confort de vie. Chaque appartement est conçu avec soin, offrant des espaces spacieux et lumineux pour répondre à tous vos besoins. Que vous recherchiez une résidence principale ou un investissement, notre projet répondra à vos attentes les plus élevées. En choisissant notre projet en prévente, vous bénéficiez d'une opportunité unique d'acquérir votre futur chez-vous à des conditions avantageuses. Ne manquez pas cette occasion exceptionnelle de devenir propriétaire dans l'un des quartiers les plus prisés de Netanya. Caractéristiques du projet Le projet Poleg comprend différents type d’appartements allant du 3 pièces au 5 pièces ainsi qu un penthouse et un rez de jardin. Revêtement extérieur en pierre naturelle et aluminium L’immeuble sera doté d un double lobby avec une tres belle hauteur sous plafond Aménagé et conçu par l architecte 2 ascenseurs dont un chabbatique place de parking souterrain Livraison dans 2 ans Garantie bancaire Caractéristiques de l’appartement Carrelage dans toute la maison 80x80 Climatisation centralisée dernière génération Meuble de salle de bain de qualité Robinetterie de marque Grohe Porte intérieures de qualité Cuisine personnalisable Stores électriques dans toutes la maison Type appartement Appartement 3 pièces de 77 m2 +12m2 de terrasse Appartement 4 pièces de 105 m2 + 13m2 de terrasse Appartement 5 pièces de 131 m2+16m2 de terrasse

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À vendre | appartement 4 pieces a kiryat sanz – rue yehuda hanassi -netanya
Netanya, Israël
depuis
$771,210
Quartier résidentiel Givat mordehai entrée herzog
Jérusalem, Israël
depuis
$971,850
Quartier résidentiel Occasion en or !la maison qui coche toutes les cases !
Hadera, Israël
depuis
$1,32M
Quartier résidentiel Petit appartement très mignon de 3 pièces en exclusivité au coeur du centre-ville et au calme à hadera !
Hadera, Israël
depuis
$465,548
Quartier résidentiel Un duplex de 3 pièces somptueux en bord de mer avec votre piscine privée !
Hadera, Israël
depuis
$1,18M
Vous regardez
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf
Netanya, Israël
depuis
$1,25M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$2,01M
Appartement avec hauts plafonds et sols d origine dans une veritable maison arabe. Au 1er et dernier etage, 20 marches, impresionnant . Balcon souccah, vue degagee
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Bet Shemesh, Israël
depuis
$1,57M
Nouveau Projet sur Ramat Bet Shemesh situe entre Jérusalem et le centre du Pays Situé à côté de Ramat Bet Shemesh A ce projet est un projet résidentiel luxueux qui comprend des 3-4-5 pièces et des penthouses, avec une belle vue sur un Park situé dans une forêt naturelle, proche du Matnas et …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, projet de qualité
Raanana, Israël
depuis
$1,53M
Mardochée Khayat vous propose de découvrir Lev Raanana , un projet résidentiel inédit situé en plein centre-ville. Projet haut de gamme – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Vivez dans l’un des quartiers les plus recherchés de Raanana, un emplacement premium, calme et verdoyant, à deux pas : Des m…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller