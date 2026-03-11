  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Opportunite a hertzilya. investissement

Quartier résidentiel Opportunite a hertzilya. investissement

Ramat Ha-Sharon, Israël
depuis
$924,825
ID: 34194
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Ramat Ha-Sharon

À propos du complexe

Aujourd hui un appartement de 3.5 pieces situe au 1er etage . Dans 4 a 5 ans l immeuble sera detruit et reconstruit vous benficierez de 30 m2 supplementaires .d un etage plus eleve d une terrasse de 12 m2 d un parking et d une cave. une vraie opportunite de plus value.

Ramat Ha-Sharon, Israël
Complexes similaires
Quartier résidentiel A vendre - 3 pieces renove, spacieux et hauts plafonds rue frishman
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,77M
Quartier résidentiel Coup de fusil ! une affaire exceptionnelle ! une nouvelle exclusivité re/max hadera en avant-première en prime location, au centre-ville de hadera !
Hadera, Israël
depuis
$405,983
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, dans un immeuble neuf, haut standing, hauts plafonds, projet de qualité
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,35M
Quartier résidentiel Penthouse duplex d’exception – rue zrubavel, tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,01M
Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,39M
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement confortable de 2 pièces au cœur de jérusalem - opportunité d'investissement idéale -
Jérusalem, Israël
depuis
$586,245
Situé dans une charmante rue piétonne du centre animé de Jérusalem, cet appartement de 40 mètres carrés avec 1 chambre offre un confort et un charme imbattables. À seulement 10 marches du niveau de la rue et à 20 minutes à pied de la vieille ville et du mur occidental, cet appartement est pa…
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, a rénover, au centre, avec terrasse, bien agencé, bonne occasion, dans rue calme
Bat Yam, Israël
depuis
$830,775
Bat Yam - rue Tsahal Appartement traversant Ouest/Est 4 pièces 106 m² avec charmante terrasse d’environ 13m² (1 master avec sdb + 2 chambres dont 1 mamad) Place de parking incluse 4ᵉ étage avec ascenseur Immeuble récent en bon état et bien entretenu. Points forts : Grande pièce à vivre …
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,41M
Vivez en toute sécurité, en toute liberté, dans un cadre chaleureux et élégant. Cette résidence services seniors a été pensée pour celles et ceux qui souhaitent conserver une autonomie totale, tout en bénéficiant d’un environnement sécurisé, convivial et haut de gamme. Sécurité absolue – Sér…
