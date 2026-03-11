Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Mardochée Khayat vous présente un nouveau projet d’exception à Holyland – Jérusalem
Une vue imprenable sur la Ville de Jerusalem
Sur une colline surélevée dominant les paysages époustouflants de Jérusalem, le complexe résidentiel Holyland, signé par l’un des meilleurs constructeurs d’israël.
Un projet architectural emblématique qui allie modernité, élégance et sérénité, au cœur d’un environnement verdoyant et d’une atmosphère unique propre à Jérusalem.
Un cadre de vie exclusif
Respirez profondément et laissez-vous porter par le charme intemporel de la Ville Sainte.
D’un côté, une vue panoramique à couper le souffle ; de l’autre, une brise rafraîchissante et le calme des hauteurs de Holyland.
Le projet comprend une tour résidentielle de 31 étages ainsi que deux immeubles boutique, offrant une expérience de vie haut de gamme et fonctionnelle, pensée pour répondre aux attentes des familles, des investisseurs et des amoureux de Jérusalem.
Un environnement idéal et connecté
Le complexe s’intègre harmonieusement au quartier existant et comprend :
6 dunams de parc paysager avec jardins de loisirs
Sentiers piétons et pistes cyclables
Deux synagogues
Accès direct au tramway léger et aux trains d’Israël
Connexion rapide à l’échangeur Begin et à la route 16 reliant Jérusalem au centre du pays
Une véritable alliance entre qualité de vie urbaine, nature et communauté.
Prestations et équipements
Hall d’entrée luxueux
Immeuble de 31 étages
Salon d’affaires
Poste de sécurité 24/7
Salle de sport entièrement équipée
Typologie des appartements
• 3 pièces : 81 m² + 9 m² de balcon
• 4 pièces : 108 m² + 11m² de balcon
• 5 pièces : 130 m² + 13 m² de balcon
Localisation sur la carte
Jérusalem, Israël
Éducation
Loisirs
