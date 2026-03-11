  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité

Jérusalem, Israël
depuis
$1,10M
7
ID: 34302
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Mardochée Khayat vous présente un nouveau projet d’exception à Holyland – Jérusalem Une vue imprenable sur la Ville de Jerusalem Sur une colline surélevée dominant les paysages époustouflants de Jérusalem, le complexe résidentiel Holyland, signé par l’un des meilleurs constructeurs d’israël. Un projet architectural emblématique qui allie modernité, élégance et sérénité, au cœur d’un environnement verdoyant et d’une atmosphère unique propre à Jérusalem. Un cadre de vie exclusif Respirez profondément et laissez-vous porter par le charme intemporel de la Ville Sainte. D’un côté, une vue panoramique à couper le souffle ; de l’autre, une brise rafraîchissante et le calme des hauteurs de Holyland. Le projet comprend une tour résidentielle de 31 étages ainsi que deux immeubles boutique, offrant une expérience de vie haut de gamme et fonctionnelle, pensée pour répondre aux attentes des familles, des investisseurs et des amoureux de Jérusalem. Un environnement idéal et connecté Le complexe s’intègre harmonieusement au quartier existant et comprend : 6 dunams de parc paysager avec jardins de loisirs Sentiers piétons et pistes cyclables Deux synagogues Accès direct au tramway léger et aux trains d’Israël Connexion rapide à l’échangeur Begin et à la route 16 reliant Jérusalem au centre du pays Une véritable alliance entre qualité de vie urbaine, nature et communauté. Prestations et équipements Hall d’entrée luxueux Immeuble de 31 étages Salon d’affaires Poste de sécurité 24/7 Salle de sport entièrement équipée Typologie des appartements • 3 pièces : 81 m² + 9 m² de balcon • 4 pièces : 108 m² + 11m² de balcon • 5 pièces : 130 m² + 13 m² de balcon

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Loisirs

