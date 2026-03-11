  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, hauts plafonds, magnifique, neuf

Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, hauts plafonds, magnifique, neuf

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,85M
;
6
Laisser une demande
ID: 34605
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shenkin

À propos du complexe

Dans un tres bel immeuble classes Rue Sheinkin Mini penthouse d’une surface de 96m2 avec terrasse de 40 m2 de plain-pied composé de 2 chambres à coucher + grand séjour 3eme étage avec ascenseur Vue dégagée

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Lumière, confort et qualité de vie au cœur de kiryat moshe - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,40M
Quartier résidentiel À vendre : penthouse – masarik, bat yam ! deuxième ligne mer – vue incroyable !
Bat Yam, Israël
depuis
$1,80M
Quartier résidentiel Un appartement rare avec jardin, comme une « villa en ville » sur le boulevard ben gourion
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,80M
Quartier résidentiel Superbe 5 p a 1mn du lac
Ascalon, Israël
depuis
$658,350
Quartier résidentiel Superbe penthouse entre le parc et la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,11M
Vous regardez
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, hauts plafonds, magnifique, neuf
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,85M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Afficher tout Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,66M
A vendre 3 pièces haut de gamme rue Rambam avec vue dégagée * 3 pièces dans un immeuble récent * 78m² * Balcon 6m² * Parquet, fenêtres double vitrage etc... * Mamak * Possibilité de vente meublé avec électroménager Forte rentabilité en cas de location AirbnB car forte demande et taux d'oc…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Givat shmuel: opportunité stratégique au cœur du gush dan
Quartier résidentiel Givat shmuel: opportunité stratégique au cœur du gush dan
Quartier résidentiel Givat shmuel: opportunité stratégique au cœur du gush dan
Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$806,949
Givat Shmuel: Opportunité stratégique au cœur du Gush Dan Située au centre du Gush Dan, à proximité immédiate de Tel Aviv et des pôles économiques majeurs, Givat Shmuel bénéficie d’une forte demande locative et d’un développement urbain constant. 50m2+15m2 terrace Résidence Premium: Apparte…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Jerusalem mamilla david village
Quartier résidentiel Jerusalem mamilla david village
Quartier résidentiel Jerusalem mamilla david village
Quartier résidentiel Jerusalem mamilla david village
Quartier résidentiel Jerusalem mamilla david village
Afficher tout Quartier résidentiel Jerusalem mamilla david village
Quartier résidentiel Jerusalem mamilla david village
Jérusalem, Israël
depuis
$4,15M
En plein cœur de la Mamilla ,et dans le fameux projet David Village Legacy , voici un tres beau 4 pièces de 120 m2 avec 13 m2 de terrasse Soucah avec un spacieux salon , tres grande suite parentale , 2 salle de bain , 3 toilette + cave et 1 place de parking
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller