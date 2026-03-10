  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Spacieux et lumineux

Quartier résidentiel Spacieux et lumineux

Ascalon, Israël
depuis
$540,788
;
10
ID: 34776
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Emek HaEla, 31 brbwr

À propos du complexe

appartement 4 pieces au centre d''agamim dans un petit immeuble de 4 etages avec 2 proprietaires par pallier, immeuble de standing, appartement spacieux et lumineux avec 2 terrasses

Ascalon, Israël
