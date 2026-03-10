  1. Realting.com
Quartier résidentiel Duplex 5 pièces à ein sara, nahariya

Nahariya, Israël
depuis
$564,300
ID: 34771
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District nord
  • Région
    Acre Subdistrict
  • Village
    Nahariya
  • Adresse
    Wolfson

À propos du complexe

Dans un petit immeuble rue Hertzl du quartier prisé d'Ein Sara à Nahariya Dupleix .. comme une petite villa, comprenant, * au Rez-de-chaussée : séjour lumineux, 2 chambres avec accès terrasse * A l'étage : 2 chambres spacieuses, Suite parentale avec douche et accès terrasse d'environ 20 m² * Vue dégagée apaisante Proche des crèches et des écoles et du centre-ville L'alliance parfaite entre ville, famille et qualité de vie

Localisation sur la carte

Nahariya, Israël
