  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Holyland -bait vagan -jersalem

Quartier résidentiel Holyland -bait vagan -jersalem

Jérusalem, Israël
depuis
$1,44M
;
7
ID: 34509
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    brhm prrh

À propos du complexe

Tres beau et grand 3 pieces de 140 m2 ( 5 pièces d origine possibilité de le rendre en son état avec facilite et a moindre cout ) terrasse de 11 m2 avec une vue panoramique sur Jerusalem , 2 salles de bains , + 2 places de parking et 1 cave .

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Loisirs

