  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Giv'at Shmuel
  4. Quartier résidentiel Givat shmuel: opportunité stratégique au cœur du gush dan

Quartier résidentiel Givat shmuel: opportunité stratégique au cœur du gush dan

Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$1,14M
;
2
Laisser une demande
ID: 34497
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Giv'at Shmuel
  • Adresse
    Lipa Krepel

À propos du complexe

Givat Shmuel: Opportunité stratégique au cœur du Gush Dan Située au centre du Gush Dan, à proximité immédiate de Tel Aviv et des pôles économiques majeurs, Givat Shmuel bénéficie d’une forte demande locative et d’un développement urbain constant. Résidence Premium: Appartements 2–3 pièces Format idéal pour investissement locatif à rotation rapide. 67m2+28m2 terrace Atouts différenciants : ✔ Salle de sport ✔ Studio Pilates ✔ Gaming Room ✔ Rooftop avec jacuzzi ✔ Environnement urbain dynamique Pourquoi investir ici ? •⁠ ⁠Forte tension locative dans la zone •⁠ ⁠Typologie 2–3 pièces = produit le plus recherché •⁠ ⁠Localisation stratégique dans le bassin économique israélien •⁠ ⁠Résidence moderne avec services = valorisation long terme Un actif immobilier équilibré entre rendement locatif et potentiel de plus-value. Grille tarifaire et simulations sur demande

Localisation sur la carte

Giv'at Shmuel, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Nouveau projet à katamonim jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,65M
Quartier résidentiel 3 pièces neuf promoteur mekor haim
Jérusalem, Israël
depuis
$893,475
Quartier résidentiel Appartement 4, 5 pièces avec vue mer dans le complexe gan hair, bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$1,25M
Quartier résidentiel Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Ascalon, Israël
depuis
$695,970
Quartier résidentiel Hauts plafonds
Ascalon, Israël
depuis
$1,25M
Vous regardez
Quartier résidentiel Givat shmuel: opportunité stratégique au cœur du gush dan
Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$1,14M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Quartier résidentiel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Quartier résidentiel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Quartier résidentiel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Quartier résidentiel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Afficher tout Quartier résidentiel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Quartier résidentiel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,25M
À vendre en exclusivité, Près de la place Rabin et du boulevard Han 44, rue Ibn Gabirol Dans un immeuble sécurisé avec digicode et système d'alerte Au 3ème étage, calme et agréable Spacieux appartement rénové de 2 pièces + une terrasse ensoleillée 68 m² + environ 5 m² de terrasse Une chambre…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte interieur. luxueux.
Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte interieur. luxueux.
Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte interieur. luxueux.
Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte interieur. luxueux.
Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte interieur. luxueux.
Afficher tout Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte interieur. luxueux.
Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte interieur. luxueux.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,10M
Magnifique appartement situe au 15 eme etage . Vue epoustouflante sur tout Tel Aviv et sur la mer. Decorateur interieur. Piscine , salle de sport.et terrasse au 48e etage. l appartement a 2 chambres a coucher plus le mamad transforme en dressing. salon , coin repas et cuisine dans des tei…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Programme neuf! 15/85 sans indexation
Quartier résidentiel Programme neuf! 15/85 sans indexation
Quartier résidentiel Programme neuf! 15/85 sans indexation
Quartier résidentiel Programme neuf! 15/85 sans indexation
Quartier résidentiel Programme neuf! 15/85 sans indexation
Afficher tout Quartier résidentiel Programme neuf! 15/85 sans indexation
Quartier résidentiel Programme neuf! 15/85 sans indexation
Netivot, Israël
depuis
$395,010
programme neuf dans le nouveau quartier de netivot conditions de paiement sans precedent 3 ans de construction snas indexation
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller