  4. Quartier résidentiel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin

Jérusalem, Israël
depuis
$2,19M
;
5
ID: 34540
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Gideon Hausner, 11

À propos du complexe

Magnifique maison mitoyenne plain pied 5 pieces comme neuve ! Entrée privée de la rue, 4 orientations, environ 165m2 brut, immense jardin très verdoyant tout autour de la maison, grand salon spacieux, cuisine américaine investit, très belles prestations, suite parentale avec dressing et salle de bain, deux salle de bains ,climatisation centrale, chauffage au sol, 3 toilettes, 2 places de parking couvert et cave !

Localisation sur la carte

Éducation
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
