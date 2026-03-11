  1. Realting.com
Quartier résidentiel Villa prestigieuse a vendre a gan yavne

Gan Yavné, Israël
$3,54M
20
Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Village
    Gan Yavné

À propos du complexe

Villa prestigieuse a vendre a Gan Yavne Sur un terrain de 500 m2, villa avec piscine 8 mètres sur 4 mètres. Au rez de chaussé séjour cuisine salon et mamad et au 1er étage 4 chambres 2 salles de bains et une terrasse Villa d'exception a quelques minutes d'Ashdod, pas sérieux s'abstenir SVP

Gan Yavné, Israël
