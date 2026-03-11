  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Neuf

Quartier résidentiel Neuf

Ascalon, Israël
depuis
$558,030
;
7
ID: 34693
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

3 pcs dans le nouveau quartier de ir ayain

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Complexes similaires
Quartier résidentiel Immeuble neuf, vue sur le lac
Ascalon, Israël
depuis
$579,975
Quartier résidentiel Résidence boutique d’exception
Jérusalem, Israël
depuis
$1,43M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, bel appartement, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité
Harish, Israël
depuis
$332,310
Quartier résidentiel Raanana est. immeuble recent.
Raanana, Israël
depuis
$1,14M
Quartier résidentiel En plein coeur de bait vagan - ramat sharet
Jérusalem, Israël
depuis
$1,28M
Quartier résidentiel Neuf
Ascalon, Israël
depuis
$558,030
Autres complexes
Quartier résidentiel Au centre, bonne occasion, rénové
Netanya, Israël
depuis
$613,206
Petit appartement de 3 pieces situe au 6 eme etage tres lumineux. Renove il y a 2 ans. a 1/4 h a pieds de la mer parquet. ascenseur. miklat dans l immeuble. beaucoup de charme
Quartier résidentiel Bon emplacement. immeuble recent . proche de tous les commerces. ecole ariel . synagogues.
Raanana, Israël
depuis
$987,525
Appartement de 4 pieces avec mamad . 2 salles de bains. terrasse de 12 m2 . 4 eme etage. cuisine moderne. Proche de tous les commerces
Quartier résidentiel Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Quartier résidentiel Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,10M
À seulement quelques pas du Shouk HaCarmel, de la rue Shenkin, du boulevard Rothschild et à cinq minutes de marche de la plage ce duplex penthouse unique est situé dans une rue entièrement rénovée, au sein d’un immeuble boutique neuf à l’architecture préservée, au 5ᵉ étage avec ascenseur. C…
