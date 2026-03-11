  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Hadera
  4. Quartier résidentiel Un duplex penthouse à 10 minutes à pied de la mer à un prix exceptionnel !

Quartier résidentiel Un duplex penthouse à 10 minutes à pied de la mer à un prix exceptionnel !

Hadera, Israël
depuis
$686,565
;
9
Laisser une demande
ID: 34491
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    HaNegev

À propos du complexe

BZH RE/MAX Hadera vous présente un penthouse en duplex de 5 pièces dans le quartier du bord de mer Olga de Hadera. Ses caractéristiques : ✅ Duplex penthouse de 5 pièces de 150 m², ✅ Terrasse ensoleillée de 50 m², ✅ Aux 8ème et 9ème étages, ✅ 2 suites parentales et une chambre sécurisée, ✅ Pièce à vivre spacieuse, ✅ 3 salles d'eau et 3 toilettes, ✅ Ascenseur, ✅ Parking, ✅ Enorme potentiel, ✅ Proche de la sortie d'autoroute Tel Aviv, Haïfa, ✅ A 5 minutes en voiture village commercial Moul Ha'Hof, ✅ A 10 minutes à pied du bord de mer ! Une opportunité unique ! Ra'hel Benguigui – RE/MAX Professionals Hadera Licence professionnelle - 313736 Beezrat Hachem Beya'had OuBeSim'ha Nénatsea'h

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement a vendre a baka
Jérusalem, Israël
depuis
$1,14M
Quartier résidentiel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,02M
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces idéalement situé
Jérusalem, Israël
depuis
$1,31M
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$579,975
Quartier résidentiel Résidence de luxe dans la tour frishman
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,67M
Vous regardez
Quartier résidentiel Un duplex penthouse à 10 minutes à pied de la mer à un prix exceptionnel !
Hadera, Israël
depuis
$686,565
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Résidence zamenhof: complexe privé de luxe
Quartier résidentiel Résidence zamenhof: complexe privé de luxe
Quartier résidentiel Résidence zamenhof: complexe privé de luxe
Quartier résidentiel Résidence zamenhof: complexe privé de luxe
Quartier résidentiel Résidence zamenhof: complexe privé de luxe
Afficher tout Quartier résidentiel Résidence zamenhof: complexe privé de luxe
Quartier résidentiel Résidence zamenhof: complexe privé de luxe
Herzliya, Israël
depuis
$16,46M
La Résidence Zamenhof est une propriété extraordinaire qui incarne la confidentialité, le luxe et le confort au plus haut niveau. Située dans le quartier paisible et pastoral de Herzliya B, à proximité du prestigieux Kfar Shmaryahu, elle bénéficie d’un emplacement privilégié dans l’un des qu…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer
Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer
Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer
Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer
Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer
Afficher tout Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer
Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer
Ashdod, Israël
depuis
$2,48M
Rare sur le secteur : villa haut de gamme située dans l’un des quartiers les plus recherchés d’Ashdod, à quelques pas de la plage, en deuxième ligne de mer. Une propriété pensée pour offrir confort, intimité et qualité de vie, idéale pour une famille ou pour une résidence d’exception. Surfa…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Afficher tout Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,66M
A vendre 3 pièces haut de gamme rue Rambam avec vue dégagée * 3 pièces dans un immeuble récent * 78m² * Balcon 6m² * Parquet, fenêtres double vitrage etc... * Mamak * Possibilité de vente meublé avec électroménager Forte rentabilité en cas de location AirbnB car forte demande et taux d'oc…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller