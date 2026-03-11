  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Projet immobilier

Quartier résidentiel Projet immobilier

Ascalon, Israël
depuis
$532,637
;
9
Laisser une demande
ID: 34685
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'Ashkelon. Quatre immeubles de 9 étages et 102 appartements de 3, 4 et 5 pièces, des rez-de-jardin, des penthouses et des mini-penthouses. Tous les appartements sont soigneusement conçus et soignés dans les moindres détails pour un intérieur fonctionnel et confortable. Au rez-de-chaussée, vous trouverez un hall d'entrée luxueux aux touches élégantes qui caractérisent le projet, qui comprend également un grand parking et des espaces de rangement. Le projet est situé à quelques pas d'un centre commercial animé, du parc high-tech et de la gare, et est entouré d'espaces verts et d'établissements d'enseignement pour tous les âges. C'est l'alliance parfaite entre tranquillité champêtre et style de vie urbain. a partir de 1699000 nis pour un 3p

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Rare opportunité d'investissement, magnifique 2 pièces entièrement aménagé par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami à noga
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,32M
Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,79M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Ramat Gan, Israël
depuis
$1,08M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Netanya, Israël
depuis
$931,095
Quartier résidentiel Investissement . hertzylia
Herzliya, Israël
depuis
$874,665
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet immobilier
Ascalon, Israël
depuis
$532,637
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Vous rêvez d'une maison privée en bord de mer ? oui, c'est possible !
Quartier résidentiel Vous rêvez d'une maison privée en bord de mer ? oui, c'est possible !
Quartier résidentiel Vous rêvez d'une maison privée en bord de mer ? oui, c'est possible !
Quartier résidentiel Vous rêvez d'une maison privée en bord de mer ? oui, c'est possible !
Quartier résidentiel Vous rêvez d'une maison privée en bord de mer ? oui, c'est possible !
Afficher tout Quartier résidentiel Vous rêvez d'une maison privée en bord de mer ? oui, c'est possible !
Quartier résidentiel Vous rêvez d'une maison privée en bord de mer ? oui, c'est possible !
Hadera, Israël
depuis
$2,41M
BZH Nouveau en exclusivité ! RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui vous présente une maison luxueuse de 6 pièces, dans le nouveau quartier résidentiel de Givat Olga, à environ 200 mètres de la mer ! Une maison comme neuve, un cadre de vie unique : - Maison récente ultra-design, - 6 pièces de…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$1,15M
À la frontière de Bat Yam et Tel Aviv, à quelques minutes à pied de la plage et de la ligne de tramway, le projet HaGiborim propose deux tours résidentielles modernes alliant architecture de prestige, confort et durabilité. Architecture et conception Conçu par Bar Orian Architects et les ar…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Quartier résidentiel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Quartier résidentiel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Quartier résidentiel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Quartier résidentiel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Afficher tout Quartier résidentiel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Quartier résidentiel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,05M
Nouveauté en vente exclusive ! 9, rue Professor Shor Dans un nouveau programme immobilier signé Adam Shuster Spacieux appartement de 4 pièces Surface habitable de 98 m² + terrasse ensoleillée de 12 m² ! Au 4ème étage (immeuble avec 2 ascenseurs) L'appartement est très lumineux grâce à ses g…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller