Quartier résidentiel ExclusivitÉ – À vendre

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,10M
11
ID: 34669
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Melchet, 23

À propos du complexe

EXCLUSIVITÉ – À VENDRE ???? Shenkin, proche du marché Carmel Emplacement prime – à quelques pas du boulevard Rothschild, du marché Carmel et de la mer. Duplex penthouse situé dans un immeuble boutique neuf avec ascenseur. ✨ Caractéristiques principales : • 135 m² intérieurs + 46 m² de terrasses • Salon lumineux avec cuisine ouverte • 3 chambres (suite parentale avec balcon privé) • Étage supérieur avec terrasse de 40 m², cuisine extérieure et espace BBQ • Cave / débarras Prix de vente : 9 890 000 NIS Vaad Bayit : 900 NIS Arnona : 1 800 NIS (bimensuel) Premium Real Estate Frais d’agence : 1 mois + TVA Licence n° 31928721

Tel-Aviv, Israël
Quartier résidentiel Projet tour prenium
Quartier résidentiel Projet tour prenium
Nahariya, Israël
depuis
$589,380
PROJET TOWER PREMIUM Appartements 4 et 5 pièces Livraison prévue juin 2027 A partir de 1.880.000 nis Revenus mensuels immédiats des la signature Vente direct constructeur sans frais d agence
