  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable

Quartier résidentiel Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable

Ashdod, Israël
depuis
$1,35M
;
10
Laisser une demande
ID: 34717
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Kinneret

À propos du complexe

Appartement immense a Ashdod a vendre avec une vue mer incroyable Résidence magnifique , 5 pièces immense avec terrasse vue mer imprenable. 3.20 mètres de hauteur sous plafond, 3 WC, 2 salles de bains. A proximité de la plage et de toutes les commodités

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Netivot, Israël
depuis
$423,225
Quartier résidentiel Majestueux appartement à vendre 5 pièces transformé en 4 à ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,65M
Quartier résidentiel Un rez de jardin jamais habite
Ascalon, Israël
depuis
$799,425
Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,19M
Quartier résidentiel Un appartement récemment construit, idéalement situé, à quelques pas de la plage et du centre-ville dynamique de tel aviv.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,98M
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Ashdod, Israël
depuis
$1,35M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Ashdod, Israël
depuis
$1,07M
Nous sommes ravis de vous présenter votre futur appartement, situé dans le tout nouveau quartier Shimon Peres à Ashdod. Offres & conditions de paiement exceptionnelles : Appartements 4 pièces    Surface : 122 m² habitables + 14 m² de terrasse   Prix à partir de 3 140 000 ₪ (≈ 785 000 €) App…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme “prestige” - ramat aviv hahadasha
Quartier résidentiel Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme “prestige” - ramat aviv hahadasha
Quartier résidentiel Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme “prestige” - ramat aviv hahadasha
Quartier résidentiel Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme “prestige” - ramat aviv hahadasha
Quartier résidentiel Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme “prestige” - ramat aviv hahadasha
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme “prestige” - ramat aviv hahadasha
Quartier résidentiel Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme “prestige” - ramat aviv hahadasha
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,33M
Exceptionnel appartement de 289 m2 avec une terrasse de 34 m2, situé dans l’un des complexes résidentiels les plus recherchés de Ramat Aviv HaHadasha. Bénéficiant d’une vue dégagée vers la mer depuis le 6e étage et d’une triple exposition, ce bien offre un cadre de vie lumineux et élégant. …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Sans hésiter, la meilleure affaire du moment au park !!!!! un appartement de 4 + 1 pièces + cave + grande terrasse souccah !! dans un superbe immeuble, au sein du quartier park !
Quartier résidentiel Sans hésiter, la meilleure affaire du moment au park !!!!! un appartement de 4 + 1 pièces + cave + grande terrasse souccah !! dans un superbe immeuble, au sein du quartier park !
Quartier résidentiel Sans hésiter, la meilleure affaire du moment au park !!!!! un appartement de 4 + 1 pièces + cave + grande terrasse souccah !! dans un superbe immeuble, au sein du quartier park !
Quartier résidentiel Sans hésiter, la meilleure affaire du moment au park !!!!! un appartement de 4 + 1 pièces + cave + grande terrasse souccah !! dans un superbe immeuble, au sein du quartier park !
Quartier résidentiel Sans hésiter, la meilleure affaire du moment au park !!!!! un appartement de 4 + 1 pièces + cave + grande terrasse souccah !! dans un superbe immeuble, au sein du quartier park !
Afficher tout Quartier résidentiel Sans hésiter, la meilleure affaire du moment au park !!!!! un appartement de 4 + 1 pièces + cave + grande terrasse souccah !! dans un superbe immeuble, au sein du quartier park !
Quartier résidentiel Sans hésiter, la meilleure affaire du moment au park !!!!! un appartement de 4 + 1 pièces + cave + grande terrasse souccah !! dans un superbe immeuble, au sein du quartier park !
Hadera, Israël
depuis
$705,375
BZH Nouvelle exclusivité chez RE/MAX Hadera, notre coup de coeur à saisir immédiatement, au sein du prestigieux projet Villa V, apprécié pour sa beauté ! Ses atouts : - Spacieux et lumineux appartement de 4 + 1 pièces, - ⁠Bel immeuble avec de la pierre, du bois et des plantes, - ⁠Etage 4/6,…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller