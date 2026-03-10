  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Bonne occasion, a ne pas manquer !

Quartier résidentiel Bonne occasion, a ne pas manquer !

Ascalon, Israël
depuis
$529,815
;
9
Laisser une demande
ID: 34783
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

appartement neuf, belle affaire

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À louer – immeuble neuf | entrée début janvier
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,389
Quartier résidentiel Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien, piscine et salle de sport
Netanya, Israël
depuis
$2,665
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,66M
Quartier résidentiel Une maison familiale dans le quartier résidentiel prisé haotsar de hadera, un rêve à ce prix-là !
Hadera, Israël
depuis
$1,03M
Quartier résidentiel Tres rare. vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
Raanana, Israël
depuis
$1,78M
Vous regardez
Quartier résidentiel Bonne occasion, a ne pas manquer !
Ascalon, Israël
depuis
$529,815
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Exceptionnel ! appartement premium villa rothschild
Quartier résidentiel Exceptionnel ! appartement premium villa rothschild
Quartier résidentiel Exceptionnel ! appartement premium villa rothschild
Quartier résidentiel Exceptionnel ! appartement premium villa rothschild
Quartier résidentiel Exceptionnel ! appartement premium villa rothschild
Afficher tout Quartier résidentiel Exceptionnel ! appartement premium villa rothschild
Quartier résidentiel Exceptionnel ! appartement premium villa rothschild
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,90M
Rénovation prestigieuse et exclusive par Gidi Bar Orian architecte de renom, alliance parfaite entre élégance contemporaine et respect de l’héritage architectural du boulevard. Appartement de 145 m², entièrement décoré par l'architecte lui-même 2 chambres à coucher élégantes Mamad (pièce sé…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre - appartement 3 piÈces au cŒur de neve tzedek
Quartier résidentiel À vendre - appartement 3 piÈces au cŒur de neve tzedek
Quartier résidentiel À vendre - appartement 3 piÈces au cŒur de neve tzedek
Quartier résidentiel À vendre - appartement 3 piÈces au cŒur de neve tzedek
Quartier résidentiel À vendre - appartement 3 piÈces au cŒur de neve tzedek
Quartier résidentiel À vendre - appartement 3 piÈces au cŒur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
À VENDRE - APPARTEMENT TOUT JUSTE LIVRÉ 3 PIÈCES AU CŒUR DE NEVE TZEDEK 64 m² habitables + deux balcons (5,05 m² et 6,05 m²) 1er étage élevé 2 chambres a couché dont un mamad 1 salle de bain 2 balcons Exposition nord-ouest Parking privé robotic Emplacement exceptionnel : à 2 minutes du b…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre 2 pieces – tel aviv, rue elifelet – entre neve tzedek et florentine
Quartier résidentiel À vendre 2 pieces – tel aviv, rue elifelet – entre neve tzedek et florentine
Quartier résidentiel À vendre 2 pieces – tel aviv, rue elifelet – entre neve tzedek et florentine
Quartier résidentiel À vendre 2 pieces – tel aviv, rue elifelet – entre neve tzedek et florentine
Quartier résidentiel À vendre 2 pieces – tel aviv, rue elifelet – entre neve tzedek et florentine
Quartier résidentiel À vendre 2 pieces – tel aviv, rue elifelet – entre neve tzedek et florentine
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,11M
Situé à la jonction de Neve Tzedek, Florentine et du quartier du Parc Charles Clore, cet appartement bénéficie d’un emplacement exceptionnel à quelques minutes à pied de la mer, du marché du Carmel et du cœur animé de Tel Aviv. La rue Elifelet est connue pour son atmosphère calme et résiden…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller