  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Appartement de luxe à vendre | namal (port), tel aviv

Quartier résidentiel Appartement de luxe à vendre | namal (port), tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,52M
;
4
Laisser une demande
ID: 34657
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Appartement de Luxe à Vendre | Namal (Port), Tel Aviv 4,5 pièces | 6ᵉ étage | Vue mer totale Résidence d’exception très haut de gamme située au cœur du Namal de Tel Aviv, offrant une vue panoramique imprenable sur la mer, définitivement dégagée. Détails du bien Surface intérieure : 177 m² Balcon : 18 m² Étage : 6ᵉ Parking : 2 places État : Entièrement meublé Vue : Vue ouverte sur la mer Méditerranée Prestations & finitions haut de gamme Mobilier design Poltrona Frau Système électrique domotique Vitra dans tout l’appartement Chauffage au sol dans toutes les pièces d’eau Système audio intégré au plafond dans le salon Prix : 20 800 000 ₪ Premium Real Estate Frais d’agence : 2 % + TVA

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Élégance contemporaine avec vue panoramique, vivre en hauteur à jérusalem - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$736,725
Quartier résidentiel Appartement a louer a mamila
Jérusalem, Israël
depuis
$12,540
Quartier résidentiel Appartements a vendre a tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,25M
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$790,020
Quartier résidentiel Centre ville. idealement place . entierement renove .
Raanana, Israël
depuis
$1,12M
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement de luxe à vendre | namal (port), tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,52M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A 50 m du bord de mer
Quartier résidentiel A 50 m du bord de mer
Quartier résidentiel A 50 m du bord de mer
Quartier résidentiel A 50 m du bord de mer
Quartier résidentiel A 50 m du bord de mer
Afficher tout Quartier résidentiel A 50 m du bord de mer
Quartier résidentiel A 50 m du bord de mer
Ascalon, Israël
depuis
$391,875
a la marina d'ashkelon, dans l'immeuble Ferreron, a 50 metres du bord de mer, appartement 2 pieces dans residence avec piscine tres bon produit a l'investissement ou pied a terre
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Baka -ramat baka
Quartier résidentiel Baka -ramat baka
Quartier résidentiel Baka -ramat baka
Quartier résidentiel Baka -ramat baka
Quartier résidentiel Baka -ramat baka
Afficher tout Quartier résidentiel Baka -ramat baka
Quartier résidentiel Baka -ramat baka
Jérusalem, Israël
depuis
$1,850
Dans le quartier de Ramat Baka a 1 mn a pied de la rue Rivka dans un immeuble de standing avec un lobby spacieux , tres beau 2 pièces de 55 m2 situe au 2 -ème étage avec 10 m2 de terrasse , appartement calme . , tres bien agencé. .1 place de parking et 1 cave
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bonne affaire, calme, grand, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bonne affaire, calme, grand, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bonne affaire, calme, grand, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bonne affaire, calme, grand, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bonne affaire, calme, grand, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bonne affaire, calme, grand, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bonne affaire, calme, grand, neuf
Raanana, Israël
depuis
$1,03M
Bel appartement de 118 m2 et 9 m2 de terrasse. parking. orientations Sud/Ouest tres ensoleille. Proche ecole Yahvne. Neuf jamais habite. Prix interessant , inferieur au marche pour une belle surface. Tres grand salon. 2 salle de bain. Vue degagee sur parc
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller