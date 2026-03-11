  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces d'exception à florentin / neve tsedek – tel aviv

Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces d’exception à florentin / neve tsedek – tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,12M
;
5
ID: 34651
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Elifelet, 18

À propos du complexe

À Vendre – Appartement 2 Pièces d’Exception à Florentin / Neve Tsedek – Tel Aviv Elifelet 26 | Résidence signée Gidi Bar Orian Situé dans l’un des immeubles les plus recherchés de Tel Aviv, à la frontière de Neve Tsedek et au cœur du quartier dynamique de Florentin, cet appartement 2 pièces offre un cadre de vie élégant et raffiné, au sein d’un projet architectural haut de gamme. Détails du bien : - Superficie intérieure : 48 m² - Terrasse : 10 m² - Étage : 5 sur 13 - Orientation : Sud-Est, très lumineux avec vue dégagée - 1 chambre confortable - Séjour avec cuisine ouverte - Salle de bain moderne - Mamad (espace sécurisé) - Parking privé - Cave Prestations de la résidence : - Gardien 24/7 - Salle de sport - Piscine extérieure dans l’immeuble Prix : 3 560 000 ILS Prix au m² : 67 300 ILS/m² (calcul basé sur 52 m², incluant 50 % de la terrasse) Emplacement de choix : À la croisée de Florentin et Neve Tsedek, à deux pas du parc Hamesila, des galeries d’art, cafés, restaurants, et à proximité immédiate de la mer. Opportunité rare – convient parfaitement pour une résidence principale, un pied-à-terre ou un investissement de standing. Nous parlons français, anglais et hébreu. Premium Real Estate License Number : 31928721

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs


Vous regardez
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces d’exception à florentin / neve tsedek – tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,12M
