  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel À vendre – superbe 4 pièces en plein cœur d’ashdod – rue rogozin

Quartier résidentiel À vendre – superbe 4 pièces en plein cœur d’ashdod – rue rogozin

Ashdod, Israël
depuis
$830,775
;
9
Laisser une demande
ID: 34567
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rogozin, 27 Sea View Tower

À propos du complexe

À VENDRE – Superbe 4 pièces en plein cœur d’Ashdod – Rue Rogozin Dans une résidence récente et prisée, découvrez ce magnifique appartement de 4 pièces idéalement situé sur la rue principale et centrale d’Ashdod. D'une superficie de 122 m² + 14 m² de terrasse, situé au 1er étage avec 4 ascenseurs, dont un de Shabbat. L’appartement dispose également de : Un emplacement de parking La climatisation Prévoir un léger rafraîchissement, ce qui explique son prix exceptionnel : 2,650,000₪ au lieu de 3,000,000₪. Une opportunité rare dans un secteur central, proche de toutes les commodités, commerces, écoles et transports. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite !

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Immeuble neuf, vue magnifique
Raanana, Israël
depuis
$1,03M
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Jérusalem, Israël
depuis
$3,76M
Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,19M
Quartier résidentiel Neuf . en centre ville tres lumineux
Raanana, Israël
depuis
$2,727
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,72M
Vous regardez
Quartier résidentiel À vendre – superbe 4 pièces en plein cœur d’ashdod – rue rogozin
Ashdod, Israël
depuis
$830,775
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Beau 3 pièces rénové avec balcon soucca
Quartier résidentiel Beau 3 pièces rénové avec balcon soucca
Quartier résidentiel Beau 3 pièces rénové avec balcon soucca
Quartier résidentiel Beau 3 pièces rénové avec balcon soucca
Jérusalem, Israël
depuis
$1,03M
En plein coeur de rehavia, rue Azza, proche commerces, restaurants et autobus : au 3eme etage sans ascenseur, appartement 3 pieces 70m2 spacieux entièrement rénové, grandes chambres, 3 orientations, plusieurs petits balcon dont un beau soucca, climatisation dans chaque piece, cave commune
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Quartier résidentiel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Quartier résidentiel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Bat Yam, Israël
depuis
$1,50M
MAGNIFIQUE PROJET NEUF AU COEUR DE BAT YAM. EMPLACEMENT IDEAL PROCHE DU TRAMWAY, DE LA PLAGE, DE LA RUE BALFOUR AVEC TOUS SES COMMERCES ET DE LA RUE ATSMAOUT
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Un rez de jardin quartier lotan
Quartier résidentiel Un rez de jardin quartier lotan
Quartier résidentiel Un rez de jardin quartier lotan
Quartier résidentiel Un rez de jardin quartier lotan
Quartier résidentiel Un rez de jardin quartier lotan
Quartier résidentiel Un rez de jardin quartier lotan
Quartier résidentiel Un rez de jardin quartier lotan
Ascalon, Israël
depuis
$454,575
Un Rez de jardin de 3 pieces avec beau jardin
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller