Quartier résidentiel Akhziv nouveau quartier - 4 pieces vue mer

Nahariya, Israël
$583,110
10
ID: 34546
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District nord
  • Région
    Acre Subdistrict
  • Village
    Nahariya

À propos du complexe

Bel appartement de 4 pièces, neuf, lumineux et spacieux. D' une superficie de 110 m², il comprend terrasse 14m2, un cellier, un parking et un ascenseur. Offrant une belle vue sur la mer, il est situé au 2ème étage d'un immeuble de 8 étages, dans le nouvel environnement résidentiel d'Akhziv.

Nahariya, Israël
