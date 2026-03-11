  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bonne affaire

Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bonne affaire

Tel-Aviv, Israël
depuis
$940,500
;
7
ID: 34480
ID: 34480
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sderot David Ben Gurion

À propos du complexe

???? BAISSE DE PRIX – Opportunité à saisir ! Situé rue Ben Yehuda , entre Frishman et Bograshov, cet appartement de 50 m² se trouve dans un immeuble récent. Placé à l’arrière du bâtiment, il bénéficie d’un environnement calme et préservé, tout en étant au cœur d’un quartier vivant et recherché. L’appartement comprend un séjour lumineux avec balcon, une chambre confortable, une cuisine ouverte et une salle de bain. L’immeuble est équipé d’un ascenseur.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
