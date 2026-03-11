  1. Realting.com
Quartier résidentiel À vendre – superbe 3 pieces a tel aviv | rue shalom alekhem

Tel-Aviv, Israël
$1,49M
ID: 34464
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Bograshov, 21 Teawei

À propos du complexe

Appartement 3 pièces – 63 m² Balcon agréable pour profiter de l’atmosphère tel-avivienne Situé au 1ᵉʳ étage (immeuble sans ascenseur Présence d’un abri sécurisé (miklat) dans l’immeuble Entièrement rénové par architecte d’intérieur : finitions haut de gamme et optimisation des espaces Un bien rare et exclusif, parfait pour une résidence principale ou un investissement de prestige, grâce à son emplacement exceptionnel. Prix demandé : 4 750 000 ₪

Tel-Aviv, Israël
