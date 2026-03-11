Quartier résidentiel Appartement design avec vue pittoresque sur le parc hayarkon

  1. Realting.com
$2,43M
5
ID: 34203
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Ramat Gan
  • Adresse
    Truman, 19

Cet appartement luxueux situé dans la célèbre Tour Pivko, dans le quartier Haruzim de Ramat Gan, Israël, offre une expérience de vie inégalée. Placé à l'entrée du parc HaYarkon, la propriété offre des vues imprenables sur le parc et la ligne d'horizon de la ville. Avec une superficie impressionnante de 171 m2, l'appartement comprend trois chambres, dont une suite parentale avec salle de bain privée et une chambre sécurisée (Mamad). De plus, il dispose d'un espace bureau familial spacieux, d'une cuisine design et d'un salon élégant. Deux terrasses, totalisant 26 m2, offrent des espaces extérieurs paisibles parfaits pour se détendre ou recevoir. Conçue par l'architecte renommé Ilan Pivko, la tour est reconnue pour ses unités flottantes uniques. L'appartement est sublimé par des finitions haut de gamme, une technologie avancée de maison intelligente, un système de sécurité avec alarme et caméras, un chauffage au sol et un accès direct via deux ascenseurs. Parking: 2 Cave Alliant parfaitement style et commodité, cet appartement représente une opportunité exceptionnelle pour ceux qui recherchent un mode de vie premium dans un emplacement prisé.

Ramat Gan, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

