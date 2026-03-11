  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel Idéal alya ou investisseur - appartement 4 pièces à ashdod

Quartier résidentiel Idéal alya ou investisseur - appartement 4 pièces à ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$843,315
;
6
ID: 34579
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Shevet Zevulun, 4

À propos du complexe

Appartement 4 pièces à Ashdod "Youd Bet", dans un petit immeuble de 5 étages au calme, mais à 2 pas de toutes commodités. Très bien entretenu, salle de bain refaite récemment, mirpeset, climatisation, parking privé, ascenseur.

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Épiceries
Loisirs

