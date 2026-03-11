  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Superbe 3 pieces a cote de kikar dizengoff frishman et la mer avec parking

Quartier résidentiel Superbe 3 pieces a cote de kikar dizengoff frishman et la mer avec parking

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,65M
;
10
Laisser une demande
ID: 34919
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Frug, 1

À propos du complexe

À vendre en exclusivité, Dans le quartier le plus animé du centre-ville À proximité de la place Dizengoff Au 1, rue Frug, immeuble très recherché Immeuble bien entretenu avec code et abri Au 5e étage Appartement de 84 m², 3 pièces 1 Douche et 2 WC Exposition nord-sud Très lumineux Ascenseur et parking prive Actuellement loué jusque août 2027

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Netanya, Israël
depuis
$931,095
Quartier résidentiel Mini penthouse
Jérusalem, Israël
depuis
$3,42M
Quartier résidentiel A vendre: 4 pieces quartier montefiore - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,11M
Quartier résidentiel Natanya — volume, lumière et mer à pied
Netanya, Israël
depuis
$1,03M
Quartier résidentiel Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,36M
Vous regardez
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces a cote de kikar dizengoff frishman et la mer avec parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,65M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel À vendre | appartement 4 pieces a kiryat sanz – rue yehuda hanassi -netanya
Quartier résidentiel À vendre | appartement 4 pieces a kiryat sanz – rue yehuda hanassi -netanya
Quartier résidentiel À vendre | appartement 4 pieces a kiryat sanz – rue yehuda hanassi -netanya
Quartier résidentiel À vendre | appartement 4 pieces a kiryat sanz – rue yehuda hanassi -netanya
Quartier résidentiel À vendre | appartement 4 pieces a kiryat sanz – rue yehuda hanassi -netanya
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre | appartement 4 pieces a kiryat sanz – rue yehuda hanassi -netanya
Quartier résidentiel À vendre | appartement 4 pieces a kiryat sanz – rue yehuda hanassi -netanya
Netanya, Israël
depuis
$771,210
Rue Yehuda Hanassi, dans le quartier recherché de Kiryat Sanz à Netanya, au sein d’un environnement résidentiel calme et bien desservi. Appartement de 4 pièces avec Mamad, d’environ 110 m², situé au 5ᵉ étage sur 6. Immeuble rénové et renforcé dans le cadre d’un projet TAMA 38 récemment ach…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Penthouse near baka
Quartier résidentiel Penthouse near baka
Jérusalem, Israël
depuis
$2,98M
La piste Baka. Penthouse 206m2 +50m2 terrasse, gymnase, grotte, asc-chabbat, stationnement. 9500000 sh. Livraison 3 ans
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Herzog 49 – perle rare aux portes de rehavia
Quartier résidentiel Herzog 49 – perle rare aux portes de rehavia
Quartier résidentiel Herzog 49 – perle rare aux portes de rehavia
Quartier résidentiel Herzog 49 – perle rare aux portes de rehavia
Quartier résidentiel Herzog 49 – perle rare aux portes de rehavia
Afficher tout Quartier résidentiel Herzog 49 – perle rare aux portes de rehavia
Quartier résidentiel Herzog 49 – perle rare aux portes de rehavia
Jérusalem, Israël
depuis
$1,12M
Nouveauté sur le marché ! À vendre en exclusivité au 49 rue Herzog, aux abords du charmant quartier de Rehavia, face au prestigieux quartier de Nayot, sur le futur axe du tramway. Dans un projet Tama 38 de la très réputée société Yated, avec hall d’entrée design et ascenseurs, offrant une a…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller