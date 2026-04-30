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Quartier résidentiel Bureaux à louer – emplacement stratégique à l’entrée de har hotzvim

Jérusalem, Israël
depuis
$20,700
21/04/2026
$20,700
20/04/2026
$90
;
Quartier résidentiel Bureaux à louer – emplacement stratégique à l’entrée de har hotzvim
1
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ID: 35267
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 21/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    A S Artom, 9

À propos du complexe

Bureaux à louer à Jérusalem, idéalement situés à l’entrée de Har Hotzvim, à seulement 100 mètres à pied des arrêts de bus, sur l’axe central de Golda Meir. Dans un immeuble boutique unique et calme avec ascenseurs, surface de 230 m² brut. Les bureaux sont construits et prêts à l’entrée, avec une optimisation maximale de l’espace et une distribution fonctionnelle comprenant un espace d’accueil, des bureaux de travail, une salle de réunion, une salle de communication, plusieurs orientations, une kitchenette et des sanitaires privatifs. Possibilité supplémentaire de louer dans le même immeuble des surfaces de 165 m² brut et 117 m² brut, avec option de les réunir pour une surface totale de 282 m² brut, ou de les louer séparément selon les besoins du locataire. Loyer : 90 ₪ / m², charges comprises. Ratio brut/net parmi les plus attractifs et avantageux de Jérusalem.

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Jérusalem, Israël
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