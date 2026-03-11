  1. Realting.com
  Quartier résidentiel Projet neuf d'exception à or akiva ! maison mitoyenne, duplex avec jardin ou penthouse, à vous de choisir !

ID: 34502
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  Pays
    Israël
  État
    District de Haïfa
  Région
    Hadera Subdistrict
  Ville
    Or Aqiva

À propos du complexe

BZH Le Département francophone de RE/MAX Hadera et environs vous présente un projet immobilier de prestige à Or Akiva, dans le très recherché quartier résidentiel « Or Yam ». Située à côté de Césarée, à seulement quelques minutes de Hadera, la ville d’Or Akiva bénéficie d’un emplacement stratégique alliant tranquillité, accessibilité et qualité de vie et accueille chaleureusement de plus en plus de francophones. Ce projet neuf haut-de-gamme, en fin de construction, propose au total 13 biens exclusifs : Maison mitoyenne : ✅ Maison de 5.5 pièces sur 3 étages de 180 m², ✅ Terrain de 225 m², 80 m² de terrasse, ✅ Roof top d'environ 70 m² ! ✅ Possibilité de créer un studio d'environ 17 m², ✅ Deux places de parking ! ✅ A partir de 4.450.000 NIS. Duplex avec jardin : ✅ Plusieurs magnifiques duplex de 5 pièces avec jardin, comme une maison privée, ✅ Environ 200 m² construits, sur un terrain d'environ 212 m², ✅ Au rez-de-chaussée : un espace de vie spacieux avec un beau jardin, ✅ À l’étage : un espace nuit avec 4 belles chambres à coucher dont une suite parentale XL, et une pièce sécurisée, ✅ Une cave, ✅ Deux places de parking ! ✅ A partir de 4.200.000 NIS. Penthouse : ✅ Plusieurs superbes penthouses de 5 pièces, à partir de 134 m², ✅ Un salon spacieux avec de grandes ouvertures, ✅ Une suite parentale XL, ✅ Trois chambres à coucher supplémentaires, ✅ Une terrasse ensoleillée de 75 m² avec une vue dégagée ! ✅ Un accès à la terrasse depuis chaque pièce de l'appartement ! ✅ Deux places de parking, ✅ A partir de 4.000.000 NIS. Livraison prévue : Octobre 2025 BZH. Points forts du projet : - Seulement 13 appartements, projet unique ! - Prestations de très haut standing, - Quartier familial neuf, calme et verdoyant, très demandé, avec des commerces à proximité, - Proximité immédiate de Césarée et des axes routiers principaux (Routes 2 et 4), - À 10 minutes environ des plages et à environ 40 minutes de Tel-Aviv ou Haïfa. Promoteur réputé pour la qualité de sa construction, Garantie légale de construction, Excellent cahier des charges, incluant les climatisations et une belle cuisine. Dernières normes de sécurité. Devenez propriétaire d’un magnifique appartement flambant neuf déjà construit ! Réalisez votre acquisition en Israël à distance en toute sérénité ! Pour plus d’informations : Ra’hel Benguigui – RE/MAX Hadera et environs. Licence professionnelle 313736. Beezrate Hashem, Beya’had Nénatséa’h !

Localisation sur la carte

Épiceries
Loisirs

