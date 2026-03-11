  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'ashkelon.

Ascalon, Israël
ID: 34705
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'Ashkelon. Quatre immeubles de 9 étages et 102 appartements de 3, 4 et 5 pièces, des rez-de-jardin, des penthouses et des mini-penthouses. Tous les appartements sont soigneusement conçus et soignés dans les moindres détails pour un intérieur fonctionnel et confortable. Au rez-de-chaussée, vous trouverez un hall d'entrée luxueux aux touches élégantes qui caractérisent le projet, qui comprend également un grand parking et des espaces de rangement. Le projet est situé à quelques pas d'un centre commercial animé, du parc high-tech et de la gare, et est entouré d'espaces verts et d'établissements d'enseignement pour tous les âges. C'est l'alliance parfaite entre tranquillité champêtre et style de vie urbain.

Ascalon, Israël
Autres complexes
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, dans rue calme, endroit calme, luxueux, neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, dans rue calme, endroit calme, luxueux, neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, dans rue calme, endroit calme, luxueux, neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, dans rue calme, endroit calme, luxueux, neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, dans rue calme, endroit calme, luxueux, neuf, proche de la mer
Afficher tout Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, dans rue calme, endroit calme, luxueux, neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, dans rue calme, endroit calme, luxueux, neuf, proche de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$705,375
BAT YAM – Carré d’Or Résidence intimiste de standing PRÉVENTE – Construction en cours Livraison prévue : Juin 2026 Plage à seulement 150 m Tram à 200 m (12 min de Tel-Aviv) Quartier central, proche de toutes commodités Avantages du projet Conditions de paiement avantageuses : 20 % à la s…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Agréable, bien agencé, bon emplacement, endroit calme, spacieux
Quartier résidentiel Agréable, bien agencé, bon emplacement, endroit calme, spacieux
Quartier résidentiel Agréable, bien agencé, bon emplacement, endroit calme, spacieux
Quartier résidentiel Agréable, bien agencé, bon emplacement, endroit calme, spacieux
Raanana, Israël
depuis
$4,04M
Dans une jolie rue calme et residentielle situee a l ouest de Raanana. Maison d angle de 8 pieces. grandes pieces. 4 suites a l etage. Immense sous sol amenage. en tout : 6 salles de bain . 7 toilettes. de nombreux espaces de vie. une jolie piscine
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, calme, dans un immeuble neuf, neuf, rénové
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, calme, dans un immeuble neuf, neuf, rénové
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, calme, dans un immeuble neuf, neuf, rénové
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, calme, dans un immeuble neuf, neuf, rénové
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, calme, dans un immeuble neuf, neuf, rénové
Afficher tout Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, calme, dans un immeuble neuf, neuf, rénové
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, calme, dans un immeuble neuf, neuf, rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$924,825
Rue Nahalat Benyamin 116 A vendre En exclusivité Immeuble récent 2.5 pieces transformé en 2 pieces 50m2 avec balcon de 5m2 2ème étage Ascenseur Prix : 2950.000
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
