  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion

Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion

Tel-Aviv, Israël
$2,43M
2
ID: 34376
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Struck, 7

À propos du complexe

Superbe appartement 4 pièces rénové dans un prestigieux complexe boutique – Strok 7–9 (Société Netanel – livraison premier trimestre 2026) 102,5 m² + 14 m² de balcon 3e étage | Seulement 2 appartements par étage Façade | 3 orientations 2 places de parking souterrain + cave Parquet européen Cuisine de tres haute qualite Menuiserie spéciale et sur mesure : meubles de salle de bain et placards muraux

Tel-Aviv, Israël
Realting.com
Aller