  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle

Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle

Ascalon, Israël
depuis
$498,465
;
7
Laisser une demande
ID: 34764
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Yefe Nof, 25

À propos du complexe

a la marina, a 1mn de la plage, tres belle affaire appartement 3 pieces de 60 m2 avec terrasse de 12 m2 avec une tres belle vue mer parking sous sol

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Agréable, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, calme, clair, dans rue calme, neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$1,00M
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces
Nahariya, Israël
depuis
$376,200
Quartier résidentiel Nouveau projet au cœur de talpiot jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,15M
Quartier résidentiel Affaire en or
Jérusalem, Israël
depuis
$695,970
Quartier résidentiel A vendre projet - residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
Vous regardez
Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle
Ascalon, Israël
depuis
$498,465
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pieces – rue lapin, tel-aviv - immeuble neuf apres tama - 300m de la mer - vue degagee
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pieces – rue lapin, tel-aviv - immeuble neuf apres tama - 300m de la mer - vue degagee
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pieces – rue lapin, tel-aviv - immeuble neuf apres tama - 300m de la mer - vue degagee
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pieces – rue lapin, tel-aviv - immeuble neuf apres tama - 300m de la mer - vue degagee
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pieces – rue lapin, tel-aviv - immeuble neuf apres tama - 300m de la mer - vue degagee
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pieces – rue lapin, tel-aviv - immeuble neuf apres tama - 300m de la mer - vue degagee
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pieces – rue lapin, tel-aviv - immeuble neuf apres tama - 300m de la mer - vue degagee
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,46M
Situé dans une rue calme au caractère européen, entre Neve Tzedek, Kerem HaTeimanim et le front de mer (300 m). Secteur recherché avec ruelles arborées, cafés, boutiques et esprit village. À pied : plages, Tayelet, Carmel, Shabazi, Herzl, restaurants, futur tramway. Environ 70 m² au 1er éta…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Afficher tout Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Bat Yam, Israël
depuis
$1,69M
À VENDRE – PROJET LA RIVIERA | BEN GURION, BAT YAM Conditions PRESALE exclusives négociées pour notre agence sur les 5 premiers appartements vendus. Première ligne de mer – PRESALE – Conditions exceptionnelles Opportunité rare en première ligne de mer, à seulement quelques minutes de Tel-…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier.
Quartier résidentiel Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier.
Quartier résidentiel Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier.
Quartier résidentiel Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,19M
À Vendre – Tour Meier, Tel-Aviv Découvrez un appartement d’exception au sein de la prestigieuse Tour Meir, symbole du luxe au cœur de Tel-Aviv. Un cadre de vie incomparable alliant confort, élégance et prestations haut de gamme. Caractéristiques principales : Superficie : 148 m² + 12 m² d…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller