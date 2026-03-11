  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Hadera
  4. Quartier résidentiel Affaire exceptionnelle ! un grand appartement familial de 5 pièces rénové à hadera dans le quartier du park !

Quartier résidentiel Affaire exceptionnelle ! un grand appartement familial de 5 pièces rénové à hadera dans le quartier du park !

Hadera, Israël
depuis
$730,455
10
ID: 34076
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

À propos du complexe

BZH RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui présente en exclusivité un superbe appartement de 5 pièces, au calme et lumineux dans un bel immeuble en pierre de taille ! Caractéristiques : - Un grand appartement rénové de 5 pièces de 120 m², - Cuisine agréable, - Salon confortable avec une belle baie vitrée, - Terrasse ensoleillée de 12 m² exposée Sud-Est, - Suite parentale, 3 chambres supplémentaires dont une sécurisée, - Au total 2 salles de bain, 2 toilettes, - Au 4ᵉ étage, au calme sur cour, - 2 ascenseurs, - Système de chauffage d'eau au gaz, - Faibles charges ! - Place de parking. Immeuble de standing, raffiné, bien entretenu, à proximité du nouveau complexe sportif Holmes, du centre commercial, de l'Ecopark et des axes routiers 6 et 9. À distance de marche du centre commercial, des écoles, des jardins d’enfants et de l’Eco Park. Excellent projet d'habitation ou investissement locatif ! Un prix incroyable ! Contactez-nous, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licence professionnelle 313736.

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf
Netanya, Israël
depuis
$924,825
Quartier résidentiel Magnifique
Ascalon, Israël
depuis
$877,800
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$1,14M
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces lumineux avec balcon et vue dégagée – idéal emplacement
Netanya, Israël
depuis
$1,11M
Quartier résidentiel Herzog 49 – perle rare aux portes de rehavia
Jérusalem, Israël
depuis
$1,12M
Vous regardez
Quartier résidentiel Affaire exceptionnelle ! un grand appartement familial de 5 pièces rénové à hadera dans le quartier du park !
Hadera, Israël
depuis
$730,455
Autres complexes
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces lumineux près du tram et du front de mer
Bat Yam, Israël
depuis
$705,375
À vendre, un appartement 3 pièces rénové et lumineux, idéalement situé en troisième ligne mer, dans un immeuble rénové. Le bien est très bien entretenu, parfait pour investissement ou résidence. Caractéristiques du bien : Surface construite : 72 m² Balcon soleil : 10 m² Situé au 2ᵉ étage av…
Raanana, Israël
depuis
$4,36M
Tres belle maison avec piscine situee au centre ville de Raanana . Belles prestations. Rue calme. 7 pieces dont 3 suites. tres grand sous sol .450 m2 d espace habitable et 455 m2 de terrain. Parking.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,98M
APPARTEMENT 4 PIÈCES AVEC VUE MER – À DEUX PAS DE LA PLAGE GORDON Superficie : 94 m² construits + 10 m² de terrasse Étage : 1 sur 7 Pièces : 4 3 chambres 2 salles de bain Parking : 2 Découvrez le parfait équilibre entre confort, style et emplacement privilégié dans ce superbe appartement d…
