Quartier résidentiel Appartement 3 pièces à vendre rue bograshov à tel-aviv, emplacement très central à 2 minutes à pied de la mer

Situé sur la très prisée rue Bograshov, à seulement 2 minutes à pied de la mer, cet
appartement représente une opportunité exceptionnelle au coeur de Tel Aviv.
Détails du bien
Superficie : 68 m² bien agencés
Etage : 1er sur 4 (sans ascenseur)
Orientation : Est – appartement lumineux toute la matinée
Pièces : 3 pièces spacieuses et fonctionnelles
Balcon : petit balcon idéal pour vos cafés du matin ou un coin lecture
Salle de bain : moderne, rénovée avec goût
Atouts principaux
Emplacement recherché, au coeur de la vie urbaine de Tel Aviv
À quelques pas de la plage, de la promenade et des rues commerçantes
Environnement animé, proche des cafés, restaurants et galeries d’art
Excellent potentiel locatif, dans l’un des secteurs les plus demandés de la ville
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour