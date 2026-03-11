  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  Appartement 3 pièces à vendre rue bograshov à tel-aviv, emplacement très central à 2 minutes à pied de la mer

Quartier résidentiel Appartement 3 pièces à vendre rue bograshov à tel-aviv, emplacement très central à 2 minutes à pied de la mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,07M
;
3
ID: 34455
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Pinsker, 40

À propos du complexe

Situé sur la très prisée rue Bograshov, à seulement 2 minutes à pied de la mer, cet appartement représente une opportunité exceptionnelle au coeur de Tel Aviv. Détails du bien Superficie : 68 m² bien agencés Etage : 1er sur 4 (sans ascenseur) Orientation : Est – appartement lumineux toute la matinée Pièces : 3 pièces spacieuses et fonctionnelles Balcon : petit balcon idéal pour vos cafés du matin ou un coin lecture Salle de bain : moderne, rénovée avec goût Atouts principaux Emplacement recherché, au coeur de la vie urbaine de Tel Aviv À quelques pas de la plage, de la promenade et des rues commerçantes Environnement animé, proche des cafés, restaurants et galeries d’art Excellent potentiel locatif, dans l’un des secteurs les plus demandés de la ville

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Quartier résidentiel Un appartement rare avec jardin, comme une « villa en ville » sur le boulevard ben gourion
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,80M
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pièces à ashdod, rue kineret (youd alef)
Ashdod, Israël
depuis
$1,00M
Quartier résidentiel Duplex 5 pièces à ein sara, nahariya
Nahariya, Israël
depuis
$564,300
Quartier résidentiel Bien situer
Jérusalem, Israël
depuis
$1,787
Quartier résidentiel Appartement a vendre a arnona - hashofet haim cohen
Jérusalem, Israël
depuis
$971,850
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces à vendre rue bograshov à tel-aviv, emplacement très central à 2 minutes à pied de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,07M
Quartier résidentiel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,25M
À vendre en exclusivité, Près de la place Rabin et du boulevard Han 44, rue Ibn Gabirol Dans un immeuble sécurisé avec digicode et système d'alerte Au 3ème étage, calme et agréable Spacieux appartement rénové de 2 pièces + une terrasse ensoleillée 68 m² + environ 5 m² de terrasse Une chambre…
Immobilier.co.il
Ashdod, Israël
depuis
$893,475
Appartement a vendre rénové a Ashdod de 154 m2 avec cave situé a "HE" a proximité de commerces, écoles, synagogues, bus
Immobilier.co.il
Jérusalem, Israël
depuis
$846,450
Appartement entièrement rénové de 4 pièces 84m2 – Ramot Alef, Jérusalem 2eme étage, sans ascenseur. 4 pièces de 84m2 au 2ème étage Séjour, salle à manger 3 chambres à coucher, 1 salle de bains, 2 wc Climatisation, chauffe-eau gaz, doud chemech Porte blindée, grillages, volets roulants Expo…
Immobilier.co.il
