Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,35M
;
4
ID: 34424
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    David Bloch, 15

À propos du complexe

À vendre – Nord Ancien de Tel-Aviv | À deux pas de la Place Rabin Adresse ultra-recherchée au cœur du Nord ancien, à proximité immédiate de Dizengoff, des commerces, écoles renommées et commodités. Cadre résidentiel élégant et verdoyant, idéal pour familles et investisseurs exigeants. Nouvelle construction avec permis obtenu, travaux en cours, livraison prévue dans environ 2 ans. Architecture moderne, prestations haut de gamme, terrasses spacieuses, MAMAD et parkings privatifs. Appartements 4 pièces et penthouses d’exception disponibles. Surfaces généreuses avec grandes terrasses ouvertes sur le séjour. Accès immédiat au tramway central reliant toute la ville et la mer. Emplacement à forte valeur patrimoniale et excellent potentiel de plus-value.

Tel-Aviv, Israël
