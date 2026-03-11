  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux très demande sur guivat shaoul

Jérusalem, Israël
depuis
$3,555
;
6
ID: 34396
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Kanfei Nesharim

À propos du complexe

Nouveau sur le marché à la location dans le projet recherché et luxueux de la "Migdal Hanesharim" , avec un hall d'entrée somptueux, un gardien à l'entrée et un parking souterrain. Au 7ème étage, un bureau neuf et de haut standing d'une superficie brute de 162m², avec deux expositions. Il offre une vue verdoyante sur les montagnes de Jérusalem, Possibilité de créer 8 bureaux et une salle d'accueil supplémentaire. Il est possible de connecter 2 bureaux supplémentaires de 141 m² et 248 m² chacun, pour atteindre une superficie totale brute de 551 m². Le prix du m2 est de 85 NIS pour le loyer, 17,5 NIS par m2 pour les charges d'immeuble, et 22 NIS par m2 pour la Arnona. Le prix est avant TVA et l'entrée dans les bureaux est immédiate. Possibilité de louer des places de parkings dans l'immeuble. Emplacement extrêmement recherche à l'entrée de la ville et proche des axes centraux de transports.

Localisation sur la carte

Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

