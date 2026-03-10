Quartier résidentiel À louer : phénoménal cottage neuf à ashdod – quartier youd zayin ????

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
À louer : Phénoménal Cottage Neuf à Ashdod – Quartier Youd Zayin ????
✨ Luxe – Confort – Espaces Généreux – Livraison Immédiate !
Situé dans le quartier recherché de Youd Zayin à Ashdod, ce cottage exceptionnel neuf offre une qualité de vie incomparable sur 200 m² habitables, avec 100 m² de terrasses dont une avec piscine privée, et 70 m² de sous-sol lumineux.
???? Rez-de-chaussée :
Superbe terrasse de 100 m² avec piscine, idéale pour recevoir ou se détendre
Séjour spacieux et lumineux avec grandes baies vitrées
Cuisine haut de gamme entièrement équipée, avec matériaux de qualité
Toilettes invités
Porte blindée et finitions soignées
???? 1er étage :
3 chambres à coucher confortables
Salle de bain moderne avec toilettes
Suite parentale avec salle d’eau privative, toilettes, balcon privatif et buanderie
???? Sous-sol aménageable de 70 m² avec 2 grandes fenêtres – Idéal pour :
Salle de jeux
Salle de cinéma
Espace bien-être (SPA)
Ou possibilité de créer 2 à 3 chambres supplémentaires
Climatisation centralisée | ???? 2 parkings privés | ????️ Livrable immédiatement !
Un bien rare, alliant modernité, espace et confort dans un quartier prisé !
Contactez-nous dès aujourd’hui pour organiser une visite.
Ashdod, Israël
