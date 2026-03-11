Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité

Bienvenue à Island – Vivre entre ciel, mer et élégance Fermez les yeux, et imaginez un lieu où la mer devient votre horizon. À Island, vous vivez à quelques pas de la plage, dans un appartement spacieux et lumineux, conçu pour votre confort et votre bien-être. Commencez la journée avec un café sur votre balcon privé, flânez dans le parc verdoyant au pied de la résidence, et terminez la soirée face au coucher du soleil sur la Méditerranée. Ouvrez les yeux : ce rêve devient réalité. Island, au cœur du nouveau quartier Parkayam à Bat Yam Situé dans le nouveau quartier résidentiel Parkayam à Bat Yam, à seulement 500 mètres des plages, Island redéfinit le style de vie en bord de mer. Ce quartier moderne, verdoyant et connecté, est appelé à devenir l’un des secteurs les plus prisés du littoral israélien. Découvrez un projet immobilier neuf haut de gamme offrant une combinaison parfaite entre nature, mer et urbanisme intelligent. Island vous propose une vie apaisée, entourée d’espaces verts, de pistes piétonnes et cyclables, de commerces de proximité, d’écoles, et d’un accès rapide à Tel-Aviv. Une architecture moderne et un confort absolu Island, c’est bien plus qu’une résidence : c’est un concept de vie. Deux tours de 20 étages s’élèvent élégamment au cœur du quartier, offrant une vue dégagée sur la mer et la ville. Les 160 appartements, du 3 au 5 pièces, ont été conçus avec soin pour optimiser les volumes, la lumière naturelle et le confort quotidien. Caractéristiques du projet : • 2 tours de 20 étages modernes et luxueuses • 160 unités résidentielles haut de gamme • 3 ascenseurs par bâtiment • Appartements du 3 au 5 pièces • Grands balcons et fenêtres panoramiques • Parc verdoyant au pied de la résidence • Plages à 500 mètres seulement Vivre à Island, c’est choisir la liberté La vie à Island, c’est retrouver la sérénité d’un quotidien fluide : la mer à vos pieds, la promenade à deux pas, les écoles, commerces, cafés et espaces culturels à proximité. Ici, tout est pensé pour votre confort — plus besoin de voiture, tout ce dont vous rêviez est à portée de main. Des conditions d’achat exceptionnelles • Mode de règlement : 20 % à la signature, 80 % quatre mois avant la remise des clefs • Indexation encadrée : 3 % cumulable, pris en charge par le promoteur • Projet avec garantie bancaire complète • Livraison prévue : 2029 Localisation stratégique • Adresse : Quartier Parkayam, Bat Yam • Distance de la mer : 500 mètres • Accès rapide : Tel-Aviv, Rishon Lezion, Ayalon • Environnement : Espaces verts, promenade maritime, restaurants et écoles