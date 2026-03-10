  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Nahariya
  4. Quartier résidentiel Projet tour prenium

Quartier résidentiel Projet tour prenium

Nahariya, Israël
$589,380
ID: 34770
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District nord
  • Région
    Acre Subdistrict
  • Village
    Nahariya
  • Adresse
    Wolfson

À propos du complexe

PROJET TOWER PREMIUM Appartements 4 et 5 pièces Livraison prévue juin 2027 A partir de 1.880.000 nis Revenus mensuels immédiats des la signature Vente direct constructeur sans frais d agence

Localisation sur la carte

Nahariya, Israël
Complexes similaires
Quartier résidentiel Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien, piscine et salle de sport
Netanya, Israël
$2,665
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, proche de la mer, rénové
Tel-Aviv, Israël
$1,82M
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jérusalem, Israël
$1,32M
Quartier résidentiel Appartement de luxe à vendre | namal (port), tel aviv
Tel-Aviv, Israël
$6,52M
Quartier résidentiel Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'ashkelon.
Ascalon, Israël
$627,000
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet tour prenium
Nahariya, Israël
$589,380
Autres complexes
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, bel appartement, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité
Harish, Israël
$332,310
NOUVEAU PROJET EXCEPTIONNEL À HARISH – PRÉVENTE Mardochée Khayat a le plaisir de vous présenter en avant-première son tout nouveau projet immobilier en prévente dans la ville en plein essor de Harish, un emplacement à très fort potentiel ! Situé au cœur de Harish, proche des écoles, des sy…
Quartier résidentiel Appartement neuf de 3 pièces 112m2 - bayit vegan, jérusalem
Jérusalem, Israël
$1,22M
Appartement neuf de 3 pièces 112m2 - Bayit Vegan, Jérusalem Au 3eme etage, immeuble neuf Terrasse 8m2 soucca Séjour, salle à manger, 1 cuisine 3 chambres, 2 salles de bains, 2 wc Climatisation, doud shemech, Porte blindée, ascenseur, parking Prix: 3.900.000sh (commission d’agence 2% hors…
Quartier résidentiel Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
$2,07M
Appartement duplex-penthouse unique, idéalement situé au 4ème et dernier étage. Entouré de verdure. 3 pièces | 2 salles de bain et WC. 1e niveau : vaste séjour avec cuisine, Une autre chambre avec salle de bain et WC. 71 m² + balcon d'environ 2 m². 2e niveau : suite parentale particulièremen…
