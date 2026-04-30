Quartier résidentiel Beau 5 pieces immeuble de luxe

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Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya .
Ce projet est idéalement situé à proximité de synagogues, d'écoles et d'un grand parc pour enfants. Il se trouve également dans un nouveau quartier où la plupart des grands constructeurs ont déjà réalisé leurs projets. De plus, il bénéficie d'un accès facile à l'autoroute 2, vous offrant ainsi une excellente connectivité vers Tel Aviv et Haïfa.
Les vues depuis les appartements offrent un panorama sur les villas du moshav Avihay, créant ainsi une atmosphère sereine et pittoresque.
Caractéristiques du projet
Le projet Briga comprend 5 immeuble résidentielles qui sera entourée de jardins et de sont parc de jeux privé à la résidence ainsi que sa galerie commerciale
Le projet briga respect toutes les normes écologiques et économiques
Un magnifique lobby d’une très belle hauteur sous plafond
Celui ci présentera un poste de garde et une décoration réalisée par un désigner
3 ascenseurs luxueux et rapides et modernes
La résidence disposera d’une salle de sport ainsi qu’une salle aire de jeux (jumbori) une synagogue
Le projet est accompagné d’une garantie bancaire
Caractéristiques de l appartement
5 pièces de 147m2 avec 19m2 de terrasse
Chaque appartement est vendu avec une cave et une place de parking, offrant ainsi un espace de rangement pratique et un accès sécurisé pour vos véhicules.
Prestation intérieur très luxueux
Carrelage granit porcelaine 100/100
Carrelage granit porcelaine dans les chambres ou parquet au choix.
Terrasse choix carrelage, parquet ou teck
Climatisation centralisée.
Portes Interieur de haute qualité
Cuisine de chez Regba ,plan de travail en marbre avec îlot centrale
Carrelage des salles de bains jusqu'au plafond
Toilettes suspendus
Préparation home cinéma
Stores électriques dans toutes la maison
Robinetterie mitigeur de qualité
Livraison Juin 2025
Localisation sur la carte
Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
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Durée du prêt, années
Coût de la propriété
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