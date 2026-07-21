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Quartier résidentiel 2, 5 pièces avec balcon / immeuble récent avec ascenseur

Tel-Aviv, Israël
Vendu ou obsolète
5
ID: 35177
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Herbert Samuel, 111

À propos du complexe

Spécial investisseur ou premier achat / pied-à-terre. Immeuble moderne à 50m de la plage Gordon. Calme, verdoyant, vue complètement dégagée. Immeuble avec ascenseur. Très calme ! Affaire à ne pas laisser passer !

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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