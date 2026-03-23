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Quartier résidentiel Vente espace de bureau givat shaul

Jérusalem, Israël
depuis
$1,24M
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ID: 35027
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 23/03/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Kanfei Nesharim

À propos du complexe

Nouveau sur le marché à la vente dans le quartier de Givat Shaul à l'entrée de Jérusalem par l'autoroute 1, au pied de la future ligne verte de tramway prévue pour début 2026, dans le projet de bureaux modernes la Tour des Aigles aussi connue sous le nom de Migdal HaTagyad. Une tour de 9 étages (avec un ajout en cours de 8 étages supplémentaires) avec hall d'entrée somptueux, gardien et places de parking souterrain disponibles à la location. Au 7ème étage, espace de bureaux neuf et après travaux équipé de climatisation centrale et électricité. Surface brute de 248m2 (modulable en 9 bureaux et une salle d'accueil) avec toilettes et kitchenette. Possibilité de joindre sur le même plateau deux autres bureaux pour arriver à une superficie totale de 551m2 brut. Vue en première ligne sur les montagnes de Jérusalem. Les charges sont de 17,5 NIS le m2 par mois, le prix est de 18,000 shekels le m2 négociables avant TVA. Entrée immédiate.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
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