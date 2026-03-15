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Quartier résidentiel Haut standing

Netanya, Israël
depuis
$1,35M
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ID: 34954
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 15/03/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

À propos du complexe

Appartement à vendre à Netanya ! A Nof Hataylet, quartier Nat600, appartement 5 pièces de 130 m2, très spacieux, dans une tour luxueuse avec une vue éternelle sur la mer. Balcon de 22 m2. Comprend une cave et un parking privé et piscine !

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Netanya, Israël
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