Quartier résidentiel Espace de bureaux premium dans immeuble boutique – talpiot

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
NOUVEAUTÉ SUR LE MARCHÉ !
À louer rue Yad Haroutzim, au cœur du pôle commercial et d’affaires de Talpiot, avec un accès rapide aux principaux axes routiers.
Situé dans un immeuble boutique calme et de qualité, avec un lobby accueillant, gardien, ascenseurs et parking souterrain avec possibilité de louer de nombreuses places. Un espace premium d’environ 529 m² brut est proposé, bénéficiant de trois expositions. Les bureaux sont aménagés et prêts à l’entrée, avec une excellente optimisation des volumes et une distribution fonctionnelle comprenant un espace réception, 22 bureaux, une salle de réunion, une salle de communication, de grandes fenêtres avec vue dégagée, une kitchenette ainsi que des sanitaires privatifs. En complément, un abri sécurisé privé d’environ 27 m² est attenant au bien. Les charges s’élèvent à 17 ₪/m² et le coût d’une place de parking est de 650 ₪ par mois. Possibilité de diviser l’espace ou de l’adapter selon les besoins du locataire. L’environnement immédiat offre un large choix de services : banques, institutions publiques, commerces et centres d’activité.
Localisation sur la carte
Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour