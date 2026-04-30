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Quartier résidentiel Projet neuf à hadera

Hadera, Israël
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ID: 34229
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 21/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

À propos du complexe

Programme neuf à Hadera : un emplacement stratégique entre Tel Aviv et Haïfa. Vous recherchez un projet neuf a hadera Une nouvelle adresse d’exception au cœur de la ville Mardochée Khayat vous propose de découvrir ce magnifique projet résidentiel inédit situé en plein centre-ville. Trois immeubles modernes au design architectural raffiné s’élèveront au-dessus d’une galerie commerciale animée, accueillant de prestigieuses enseignes. Profitez du confort d’une rue calme, tout en étant au centre des commodités : • Gare de Hadera à proximité, pour un accès direct à Tel Aviv et Haïfa • Réseau de bus reliant facilement tout Israël • À deux pas du centre commercial Canyon Mall Hof Hayam avec ses boutiques, cafés et restaurants • À seulement 10 minutes de la plage • 30 minutes de Tel Aviv et 30 minutes de Haïfa en voiture Caractéristiques du projet • Lobby double hauteur, luxueusement décoré par un architecte d’intérieur • Trois ascenseurs dont un chabbatique • Vue dégagée dès les premiers étages • Garantie bancaire : Mizrahi Tefahot • Démarrage des travaux : septembre 2025 • Livraison prévue : mai 2030 • Possibilité de financement 20 % à la signature, 80 % à la remise des clés – sans indexation sous conditions • Prestations haut de gamme Caractéristiques des appartements • Carrelage moderne 80x80 dans toutes les pièces • Préparation à la climatisation centralisée • Meubles de salle de bain design • Robinetterie mitigeur haut de gamme • Portes intérieures de qualité • Cuisine personnalisable • Stores électriques dans tout l’appartement Typologies disponibles : • 2 pièces : 55 m² + 10 m² terrasse • 3 pièces : 75 m² + 12 m² terrasse • 4 pièces : 105 m² + 10 m² terrasse • 5 pièces : 123 m² + terrasses de 10 m² + 6 m²

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Hadera, Israël
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